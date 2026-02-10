ua en ru
Получить гражданство Швеции станет сложнее: что изменилось

Вторник 10 февраля 2026 05:20
Получить гражданство Швеции станет сложнее: что изменилось Фото: владение языком - одно из ключевых требований получения гражданства (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Стокгольм представил законопроект, который значительно ужесточает условия для получения шведского гражданства. Среди нововведений - продление минимального срока проживания и требования относительно дохода, языка и образа жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald.

Как сообщают местные СМИ, новые правила предусматривают, что заявители должны проживать в стране не менее восьми лет вместо пяти (!), как было раньше. Кроме этого, будущие граждане должны иметь достаточный ежемесячный доход - около 20 000 шведских крон (примерно 2200 долларов) и уметь поддерживать себя без социальной помощи.

Правительство также предлагает ввести требования по знанию шведского языка и шведского общества, что будет проверяться во время специальных экзаменов. Новые условия включают оценивание "честного образа жизни" - будут оценивать поведение как в Швеции, так и за ее пределами.

Министр миграции страны Йохан Форселл отметил, что правила должны сделать гражданство "более значимым" и связанным с интеграцией в общество, где знание языка, самодостаточность и уважение к местным нормам являются ключевыми. По его словам, ранее стало возможным получить гражданство без знания шведского или достаточного дохода.

Ожидается, что изменения вступят в силу 6 июня 2026 года - в День национального праздника Швеции, если их примет парламент.

Ужесточение требований происходит на фоне более широкой политики правительства по контролю иммиграции перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Новые правила направлены на то, чтобы интеграция иностранцев была теснее связана с их вкладом в общество - в частности через работу и владение языком.

Напомним, мы писали о философии умеренности шведов, которая все больше резонирует с украинскими реалиями трансформации образа жизни. Это искусство жить называется Lagom.

Кстати, Украина тоже делает условия проживания иностранцев более жесткими. В частности, автоматической пролонгации вида на жительство уже не будет.

