Отримати громадянство Швеції стане складніше: що змінилось

Стокгольм представив законопроєкт, який значно посилює умови для здобуття шведського громадянства. Серед нововведень - продовження мінімального терміну проживання та вимоги щодо доходу, мови і способу життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sweden Herald.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, нові правила передбачають, що заявники повинні проживати в країні щонайменше вісім років замість п’яти (!), як було раніше. Крім цього, майбутні громадяни повинні мати достатній щомісячний дохід - близько 20 000 шведських крон (приблизно 2200 доларів) та вміти підтримувати себе без соціальної допомоги.

Уряд також пропонує запровадити вимоги щодо знання шведської мови та шведського суспільства, що перевірятиметься під час спеціальних іспитів. Нові умови включають оцінювання “чесного способу життя” - оцінюватимуть поведінку як у Швеції, так і за її межами.

Міністр міграції країни Йохан Форселл зазначив, що правила мають зробити громадянство “значущішим” і пов’язаним із інтеграцією в суспільство, де знання мови, самодостатність та повага до місцевих норм є ключовими. За його словами, раніше стало можливим отримати громадянство без знання шведської чи достатнього доходу.

Очікується, що зміни набудуть чинності 6 червня 2026 року - у День національного свята Швеції, якщо їх ухвалить парламент.

Посилення вимог відбувається на тлі ширшої політики уряду щодо контролю імміграції перед парламентськими виборами, що мають відбутися восени. Нові правила спрямовані на те, щоб інтеграція іноземців була тісніше пов’язана з їхнім внеском у суспільство - зокрема через роботу та володіння мовою.