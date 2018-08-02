Отруєння шаурмою у Києві: Держпродспоживслужба зупинила канал постачання неякісного м'яса

Для обстеження закладів харчування у Києві створять робочу групу

Держпродспоживслужба зупинила канал постачання недоброякісного м’яса у заклади громадського харчування Києва після того, як понад 70 людей у столиці отруїлися шаурмою. Про це повідомив перший заступник начальника Держпродспоживслужби Києва Олександр Овчаренко в ефірі "112 Україна".

За словами Овчаренка, задля масового обстеження всіх закладів громадського харчування буде створено робочу групу. На сьогодні ж встановлено постачальника м'яса в усі точки з шаурмою, де отруїлися кияни.

"Нам відомі власники всіх цих незаконних МАФів, ми встановили вже постачальника цієї продукції і в найкоротші терміни з’ясуємо всі обставини і винних осіб, які причетні до масового отруєння людей. Канал по постачанню недоброякісного зараженого інфікованого м’яса призупинено", - сказав Овчаренко.

Він також повідомив, що уже наразі Держпродспоживслужбі відомі всі постачальники продукції, котра надходила у заклади громадського харчування.

"Усі вони будуть відпрацьовані. Але той постачальник, який постачав продукцію саме в ці МАФи, - він буде відпрацьованій найбільш ретельно і йому будуть пред’явлені претензії, які має пред’явити слідство, коли маємо кримінальне провадження", - додав Овчаренко.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 2 серпня, у Києві на сьогодні нелегально працюють близько 1,5 тис. пересувних точок швидкого харчування. Всього у столиці тільки 62 пересувні точки фастфуду працюють офіційно з дозвільними документами.

Додамо, що у Києві станом на 1 серпня 2018 року кількість постраждалих від отруєння шаурмою становила 70 чоловік.