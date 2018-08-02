Отруєння в Києві: з точками продажу шаурми працював один постачальник

Дії постачальника кваліфікуються як порушення санітарних правил

На точки торгівлі шаурмою в Києві, в результаті вживання якої сталося масове отруєння, продукти постачав один і той же суб'єкт господарювання. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рубана, продукти на вищевказані точки реалізації шаурми постачав один і той же суб'єкт господарювання. Розслідуванням масового отруєння займаються поліція і фахівці Держпродспоживслужби.

"Дії порушника кваліфікуються за статті 325 Кримінального Кодексу України", - підкреслив Рубан.

Він також додав, що у Києві триватимуть рейди по точках "швидкого" харчування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 70 осіб. Із загальної кількості 10 осіб не госпіталізовані. Попередній діагноз - сальмонельоз.

Зазначимо, відомо про випадки отруєння шаурмою, купленої в кіоску біля станції метро "Дарниця", біля кафе "Річковий порт" на Поштовій площі, а також на Оболоні. Ще один випадок зафіксовано після вживання шаурми біля станції метро "Лісова".