У Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 70

Серед постраждалих 10 дітей

У Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 70 чоловік. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

Повідомляється, що серед постраждалих 10 дітей.

"Станом на 17:00 1 серпня в Києві зареєстровано 70 випадків захворювання гострою кишковою інфекцією, у тому числі 10 випадків серед дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 33 випадки (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми біля станції метро "Дарниця". Також ще 26 осіб (серед них двоє дітей) отруїлися шаурмою і сосисками в лаваші з майонезом, придбані у МАФі у кафе "Річковий порт" на Поштовій площі.

Крім того, 11 випадків отруєння, з них 5 серед дітей, пов'язані з вживанням шаурми на Оболоні. Також один випадок гострої кишкової інфекції зареєстровано у вагітної жінки після вживання шаурми, придбаної біля станції метро "Лісова".

У відомстві уточнили, що з 70 постраждалих 10 не госпіталізовані. Попередній діагноз постраждалих - сальмонельоз.

Додамо, що відомо про чотири випадки отруєння у Київській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві госпіталізували 61 людини з інфекційними отравлениями після вживання шаурми.