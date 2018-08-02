У Києві нелегально працюють близько 1,5 тис. пересувних точок фастфуду

У столиці всього 62 точки продажу фастфуду мають дозвільні документи

У Києві на сьогодні нелегально працюють близько 1,5 тис. пересувних точок швидкого харчування. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА) Денис Пікалов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у столиці тільки 62 пересувні точки фастфуду працюють офіційно з дозвільними документами. Він підкреслив, що на легальних точках повинні бути спеціальні голограми, які свідчать про наявність дозвільної документації.

"Близько 1,5 тис. (точної цифри немає, - ред.) таких харчових автівок є сьогодні. Вони працюють нелегально, не бажаючи брати участь у своїй легалізації", - зазначив Пікалов.

Він також підкреслив, що чотири точки з шаурмою, вживання якої призвело до отруєння 70 осіб, не працюють з вівторка.

Нагадаємо, з точками продажу шаурми в Києві, якою отруїлися 70 осіб, працював один постачальник. Його дії кваліфікуються як порушення санітарних правил.