Отравления шаурмой в Киеве: Госпродпотребслужба пресекла канал поставки некачественного мяса

Для обследования заведений питания в Киеве создадут рабочую группу

Госпродпотребслужба остановила канал поставки недоброкачественного мяса в заведения общественного питания Киева после того, как более 70 человек в столице отравились шаурмой. Об этом сообщил первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко в эфире "112 Украина".

По словам Овчаренко, для массового обследования всех заведений общественного питания будет создана рабочая группа. На сегодня же установлен поставщика м'яса во все точки с шаурмой, где отравились киевляне.

"Нам известны обладатели всех этих незаконных МАФов, мы уже установили поставщика этой продукции и в кратчайшие сроки выясним все обстоятельства и виновных лиц, которые причастны к массовому отравлению людей. Канал по поставке недоброкачественного зараженного инфицированного мяса приостановлено", - сказал Овчаренко.

Он также сообщил, что уже сейчас Госпродпотребслужбе известны все поставщики продукции, которая поступала в заведения общественного питания.

"Все они будут отработаны. Но тот поставщик, который поставлял продукцию именно в эти МАФы, - он будет наиболее тщательно отработанной и ему будут предъявлены претензии, которые должен предъявить следствие, когда есть уголовное производство", - добавил Овчаренко.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 2 августа, в Киеве на сегодня нелегально работают около 1,5 тыс. передвижных точек быстрого питания. Всего в столице только 62 передвижные точки фаст-фуда работают официально с разрешительными документами.

Добавим, что в Киеве по состоянию на 1 августа 2018 года число пострадавших от отравления шаурмой составляло 70 человек.