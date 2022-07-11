Сальдо сам на себе робив замах, - в Херсонській ОВА спростували "замах" на місцевого гауляйтера

Російські ЗМІ поширили інформацію, що нібито українські партизани у Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам. Однак у Херсонській ОВА спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Херсонської ОВА Сергія Хланя .

"Те що розповсюдили пропагандиські канали і ЗМІ РФ - це Сальдо сам на себе покушався і сам сабе врятував. Це чергова "перемога" російської пропаганди. Ніякого замаху там не було. Якби діяли наші партизани, то був би результат", - заявиви Хлань.

Він додав, хай російські пропагандисти не ганьблять наш партизанський рух цим постановочним замахом з картинками вибухівки з Google.