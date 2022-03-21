У Херсоні ліквідували помічника російського колаборанта Сальдо
У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо - Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експредставника Донецька в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського.
"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило", - написав у своєму Facbook Казанський.
Він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.
"Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - додав Казанський.
Відомо, що у 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від Партії "Блок Володимира Сальдо".
Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення 11 проросійських партій, включаючи "Блок Володимира Сальдо".
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