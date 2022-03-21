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У Херсоні ліквідували помічника російського колаборанта Сальдо

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Херсон, Понеділок 21 березня 2022 02:57
У Херсоні ліквідували помічника російського колаборанта Сальдо Фото: у Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо - Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експредставника Донецька в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського.

"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило", - написав у своєму Facbook Казанський.

Він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.

"Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - додав Казанський.

Відомо, що у 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від Партії "Блок Володимира Сальдо".

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення 11 проросійських партій, включаючи "Блок Володимира Сальдо".

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