Зеленський ввів у дію тимчасову заборону ОПЗЖ та інших партій

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія" та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі. Повний список виглядає наступним чином: "Опозиційна платформа - За життя"

"Опозиційний блок"

"Партія Шарія"

"Держава"

"Ліва опозиція"

"Прогресивна соціалістична партія України"

"Соціалістична партія України"

"Соціалісти"

"Наші"

"Блок Володимира Сальдо"