В Україні заарештували активи компанії колаборанта Сальдо

У Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком і обробкою граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - розповіли у відомстві.

Відзначається, що арешт накладено на рахунки підприємства і п'ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн гривень.

Зараз вирішується питання передачі заарештованих активів в управління АРМА.