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В Україні заарештували активи компанії колаборанта Сальдо

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Житомир, Понеділок 05 вересня 2022 15:00
В Україні заарештували активи компанії колаборанта Сальдо Фото: в Україні заарештували активи компанії, підконтрольної колаборанту Сальдо (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком і обробкою граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - розповіли у відомстві.

Відзначається, що арешт накладено на рахунки підприємства і п'ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн гривень.

Зараз вирішується питання передачі заарештованих активів в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.

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