Скасований iPhone і робот-гуманоїд від Tesla. Головне зі світу технологій

Apple в 2010 скасувала вихід iPhone Nano

З судового процесу між Epic Games і Apple стало відомо, що "яблучна" компанія в 2010 році скасувала вихід бюджетного iPhone Nano, який мав стати наступником iPhone 3GS.

Відповідно до листа Стіва Джобса, після виходу iPhone 4 розроблялася його зменшена версія. Дизайном мав займатися Джонні Айв. Передбачалося, що iPhone Nano стане частиною стратегії Apple на 2011 рік. Чому проект так і не реалізували, невідомо.

Тим часом стало відомо, що Україна продовжує переговори з Apple, зокрема, обговорюється можливість того, щоб голосовий помічник Siri підтримував українську мову. За словами віце-прем'єра Михайла Федорова, Siri заговорить українською дуже скоро.

Tesla розробляє робота-гуманоїда для "нудної роботи"

Американська компанія Tesla мільярдера Ілона Маска на 2022 рік готує перший прототип власного робота-гуманоїда. Відомо, що Tesla Bot оснастять чіпами і датчиками, які використовуються в автомобілях.

В основі Tesla Bot буде закладений автономний комп'ютер Dojo і нейронні мережі. Зріст робота складе 172 см, вага - 57 кг, на місці "обличчя" буде екран з корисною інформацією.

За словами самого Маска, робот допомагатиме виконувати різні "нудні" справи. Наприклад, ходити за покупками.

Новий бюджетний Pixel

Цього тижня Google анонсував старт продажів нової моделі середнього класу - Pixel 5A 5G. Смартфон отримав найбільший в серії акумулятор, захищений корпус, процесор Qualcomm Snapdragon 765G і 6 ГБ оперативної пам'яті.

Фото: Google Pixel 5A 5G store.google.com

Об'єм вбудованого накопичувача 128 ГБ, діагональ екрану становить 6,34 дюйма, роздільна здатність - 2400х1080 пікселів. Передня камера знаходиться в лівому кутку дисплея. Новинка працює на Android 11.

Google Pixel 5A 5G доступний в чотирьох кольорах: чорному, бежевому, світло-рожевому і "лайм". Вартість новинки становить 449 доларів (у США), ще за 29 доларів можна докупити фірмовий чохол. Старт продажів заплановано на 26 серпня.

Xiaomi може придбати китайський автомобільний холдинг

Китайські ЗМІ стверджують, що Xiaomi веде переговори про придбання частки автомобільного підрозділу холдингу China Evergrande Group. Холдинг виставив частину своїх активів на продаж, оскільки хоче залучити інвестиції для розширення виробництва електрокарів.

Офіційно обидві компанії відмовляються від коментарів. Але, за чутками, керівництво Xiaomi може зробити офіційну заяву з цього приводу.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що Xiaomi запустить виробництво власних електромобілів на потужностях Great Wall.

Twitter знову змінить дизайн

Сервіс мікроблогів Twitter в черговий раз поміняє дизайн. Причина - багато користувачів скаржаться на постійні головні болі, що спричиняються новим шрифтом і візуальним оформленням платформи.

Зокрема, скарги стосується того, що користувачам доводиться сильно напружувати очі. Twitter вже запевнив, що змінить контрастність всіх кнопок у додатку.

У WhatsApp з'являться зникаючі повідомлення

У месенджері WhatsApp з'явиться можливість автоматично видаляти повідомлення через деякий час. На стадії бета-тесту функція доступна тільки на Android.

Примітно, що можливість видалення повідомлень через 7 днів з'явилася ще восени 2020. Тепер же, користувачі стверджують, що вона дозволяє самостійно вибирати необхідний їм час - 24 години, 7 днів або 90 днів.

Україна на параді покаже своїх бойових роботів

На військовому параді до Дня незалежності України в Києві покажуть бойових роботів власної розробки. Найбільшим з них є унікальна чотиривісна платформа "Мисливець", на якій встановлено бойовий модуль "Амулет" з ПТРК "Стугна".

Ще одна новинка - самохідне баггі Ironclad з дистанційним управлінням. Баггі може нести легке озброєння, а також інші багатофункціональні модулі невеликої ваги. А шасі Camel призначене для перевезення невеликих вантажів на полі бою.