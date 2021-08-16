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Twitter вкотре змінює дизайн мікроблогів: відома причина

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США , Понеділок 16 серпня 2021 19:18
Twitter вкотре змінює дизайн мікроблогів: відома причина Фото: Twitter вкотре змінює дизайн через скарги від користувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Twitter вкотре змінить дизайн своїх мікроблогів. Багато з користувачів платформи поскаржились на нещодавнє оновлення через постійні головні болі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Twitter оновила свій шрифт, аби позбутися від візуального безладу у мікроблогах й покращити зовнішній вигляд платформи.

Зрештою, багато людей поскаржились підтримці соціальної мережі на те, що їм тепер доводиться сильно напружувати очі, аби продовжувати читати. Після низки скарг, пресслужба Twitter заявила, що змінить контрастність усіх кнопок у додатку, аби полегшити їх сприймання очима.

Вже на наступний день виявилося, що й новий шрифт Chirp проблемно працює на операційній системі Windows. Twitter додала, що найближчим часом виправить цю помилку, однак у відповідь отримала критику стосовно того, що користувачі бажають самостійно обирати шрифт.

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