ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano: що про нього відомо

Новость на русском →
США , П'ятниця 20 серпня 2021 21:14
Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano: що про нього відомо Фото: Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Суд між компаніями Epic Games та Apple продовжується. Згідно з подробицями діяльності "яблука" у 2010, виявилося, що технологічний гігант планував розробку мініатюрної версії IPhone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Що відомо про розробку IPhone nano у 2010 році?

  • чутки про мініатюрний пристрій ходили протягом двох років з 2009. Згідно з листом Стіва Джобса, після виходу iPhone 4, компанія планувала розробити його зменшену версію;
  • дизайном пристрою повинен був зайнятися Джоні Айва;
  • IPhone nano був частиною стратегії компанії на 2011 рік.

Також цікаво, що Джобс планував організувати Святу Війну з Google, оскільки вважав компанію своїм головним конкурентом.

Засновник Apple був переконаний у тому, що 2011 рік стане "роком хмарних технологій" й "ерою пост-ПК", у зв’язку з чим його компанії необхідно першій вступити в неї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
NEWS
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського