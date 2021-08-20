Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano: що про нього відомо
Фото: Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano (Getty Images)
Суд між компаніями Epic Games та Apple продовжується. Згідно з подробицями діяльності "яблука" у 2010, виявилося, що технологічний гігант планував розробку мініатюрної версії IPhone.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Що відомо про розробку IPhone nano у 2010 році?
- чутки про мініатюрний пристрій ходили протягом двох років з 2009. Згідно з листом Стіва Джобса, після виходу iPhone 4, компанія планувала розробити його зменшену версію;
- дизайном пристрою повинен був зайнятися Джоні Айва;
- IPhone nano був частиною стратегії компанії на 2011 рік.
Також цікаво, що Джобс планував організувати Святу Війну з Google, оскільки вважав компанію своїм головним конкурентом.
Засновник Apple був переконаний у тому, що 2011 рік стане "роком хмарних технологій" й "ерою пост-ПК", у зв’язку з чим його компанії необхідно першій вступити в неї.