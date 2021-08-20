ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Виконуватиме "нудні справи": Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда

Новость на русском →
США , П'ятниця 20 серпня 2021 15:05
Виконуватиме "нудні справи": Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда Фото: Tesla анонсувала власного робота-гуманоїда зростом з людину (tesla.com/ai)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla, яка належить підприємцю та інженеру Ілону Маску, заявила про намір побудувати власного робота-гуманоїда. Перший прототип з’явиться вже у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію від Tesla.

Відомо, що робот буде обладнаний чіпами й датчиками, які компанія використовує під час будівництва власних автомобілів.

"В принципі, якщо подумати, що ми зараз робимо з автомобілями, то Tesla, можливо, є найбільшою у світі робототехнічною компанією, тому що наші автомобілі - це як напіврозумні роботи на колесах", - відзначив Маск.

В основі Tesla Bot закладений повністю автономний комп'ютер Dojo та нейронні мережі, які здатні не лише розпізнавати навколишню місцевість, але й орієнтуватися в ній.

Серед відомих характеристик можна відзначити:

  • зріст складатиме 172 см;
  • вага - 57 кілограмів;
  • екран з корисною інформацією буде на місці обличчя гуманоїда;
  • здатний розвивати швидкість до 8 км/год.

Маск додав, що робот допомагатиме своїм господарям виконувати різні "нудні" справи. Наприклад, він зможе ходити замість інших в магазин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Tesla Илон Маск
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського