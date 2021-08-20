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Тривають переговори з Apple, щоб Siri заговорила українською, - Федоров

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П'ятниця 20 серпня 2021 09:58
Тривають переговори з Apple, щоб Siri заговорила українською, - Федоров Фото: Siri може заговорити українською мовою (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Україна проводить переговори з Apple для роботи на території нашої країни. Обговорюється питання того, щоб голосовий помічник Siri заговорив українською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Gazeta.ua віцепрем'єр-міністра - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Siri українською з'явиться "скоро".

"Сподіваюся, скоро. Ми спілкуємося з компанією-виробником, щоб Apple працював в Україні. Зустрічалися у Лондоні, обговорювали і Siri українською. У комунікації з користувачами і між собою чуємо часто таке питання", - сказав міністр.

Раніше американська IT-компанія Apple розмістила на своєму сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови.

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Apple Михайло Федоров
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