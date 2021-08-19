WhatsApp розробляє нову функцію для повідомлень в месенджері: чим вона корисна

Месенджер WhatsApp, який належить компанії Facebook, працює над новою корисною функцією, яка дозволятиме видаляти повідомлення через деякий час. В рамках бета-тестування, оновлення доступно лише для користувачів операційної системи Android.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSM Arena .

Нова функція дозволятиме користувачам видаляти повідомлення через самостійно визначений час.

Відзначимо, що функцію, яка підчищає листування після семи днів - презентували ще в листопаді 2020 року. Наразі ж, користувачі бета-оновлення кажуть, що вона дозволяє самостійно обирати необхідний час їм: "24 години", "7 днів" або "90 днів".

Додамо, що випробувати нову функцію наразі можуть лише власники смартфонів, які працюють на операційній системі Android.