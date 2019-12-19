Скасування депутатської недоторканності та зміна запобіжного заходу Пашинському: новини за 18 грудня

Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України", передає кореспондент РБК-Україна. За закон проголосував 291 парламентар.

Тепер кримінальну справу проти нардепа зможе відкривати виключно генпрокурор.

Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа

Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів тз необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Друга стаття - перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент - набрала 229 голосів при необхідних 216. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того, щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів.

Українцям заборонять виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом

Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня прийняв рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами з наступної весни. Українці з 1 березня будуть перетинати кордон з РФ тільки за закордонними паспортами. РБК-Україна розбиралося з нововведеннями для українців з 1 березня 2020 року.

Президент підписав закон про особливий статус Донбасу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради. Особливий статус Донбасу продовжують на рік.

Ймовірність контракту з "Газпромом" до 1 січня наближається до нуля, - Коболєв

Вірогідність підписання нового транзитного контракту між Україною і Росією до 1 січня 2020 року наближається до нуля. Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв висловив сподівання, що новий контракт буде підписаний. Однак, за його словами, вірогідність підписання до 1 січня 2020 року невелика.

Обмін полоненими і перемир'я: що обговорювала ТКГ після нормандського саміту

Тристороння контактна група (ТКГ) за участі представників ОРДЛО, заявила про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки цього режиму і обговорила питання обміну утримуваними. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, сьогодні українська делегація прибула в Мінськ з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року.

Пашинського відпустили під домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив колишнього народного депутата Сергія Пашинського під цілодобовий домашній арешт. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив його адвокат Андрій Федур.

Суддя задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження арешту Пашинського до 29 січня 2020 року.

Колишньому народепу кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Італійський суд використовував фейкові сюжети ростб у справі Марківа, - NYT

Італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі українського військового Віталія Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначалося, велика частина доказів, що Марків координував артилерійський удар, в результаті якого загинув італійський військовий фотограф на Донбасі, була отримана з його електронних пристроїв.

Проте пізніше виявилося, що серед доказів, представлених італійською прокуратурою, були повідомлення з публікацій, які є джерелами російської пропаганди.

Стали відомі імена екс-нардепів, яким НАБУ оголосило підозру

Антикорупційні органи підозрюють в отриманні незаконної компенсації витрат на житло в Києві колишніх нардепів Руслана Сольвара і Дмитра Колеснікова. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За словами джерела, колишній нардеп від БПП Руслан Сольвар підозрюється в незаконному отриманні компенсацій на номер у готелі "Київ", хоча отримав у спадок квартиру в столиці. Слідство стверджує, що Сольвар приховав цей факт і незаконно отримав понад 360 тис. гривень.

Вбивство Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення

Поліція опублікувала смс, розмови підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка про міну і відео її вилучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що перед обшуком у квартирі підозрюваний Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.