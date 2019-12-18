ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ймовірність контракту з "Газпромом" до 1 січня наближається до нуля, - Коболєв

Новини » Економіка     18.12.2019 - 17:37
Ймовірність контракту з "Газпромом" до 1 січня наближається до нуля, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

У "Нафтогазі" не вірять у підписання контракту

Вірогідність підписання нового транзитного контракту між Україною і Росією до 1 січня 2020 року наближається до нуля. Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв висловив сподівання, що новий контракт буде підписаний. Однак, за його словами, вірогідність підписання до 1 січня 2020 року невелика.

"Сподіваюся, що контракт новий буде підписаний, але вже зараз можна говорити, що вірогідність підписання до 1 січня дуже маленька, але сподіваємося на краще", - зазначив він.

Глава "Нафтогазу" нагадав про заяви з боку російської сторони, які свідчать про те, що вірогідність підписання транзитного контракту з кожною хвилиною "наближається до нуля".

Нагадаємо, тристоронні переговори у форматі Україна-ЄС-Росія на рівні міністрів щодо транспортування газу по території України відбудуться 19 грудня в Берліні. Темою переговорів стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив з боку учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України. За його словами, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи і зниження цін для кінцевих споживачів.

Незалежний оператор ГТС України почне працювати з 1 січня У 2019 році "Криворіжгаз" інвестував в газові мережі 7,8 млн гривень
Новини України газтранзитНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся