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Денисова розповіла, в якій колонії в Італії відбуває покарання Марків

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 17:02
Денисова розповіла, в якій колонії в Італії відбуває покарання Марків
Фото: Віталій Марків (Радіо Свобода)

Український омбудсмен відвідала Марківа

Уповноважений верховної ради України з прав людини Людмила Денисова розповіла, в якій колонії в Італії перебуває засуджений український військовий Віталій Марків. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

"Віталій міститься в міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини. Під час спілкування Віталій зазначив, що для нього ця зустріч була очікувана і надзвичайно важлива", - повідомила Денисова.

Вона також підкреслила, що справа Марківа ґрунтується на свідченнях єдиного свідка - французького журналіста. При цьому слідство не проводило жодних експертиз.

Також вона зазначила, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур. А насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, в листопаді Україна подала апеляцію у справі Марківа. Розгляд апеляційної скарги очікується Апеляційним судом округу Ломбардія навесні 2020 року. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що до захисту Марківа, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко.

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