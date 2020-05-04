У Києві назвали вимоги для продажу фастфуду та кави

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кав'ярні та МАФи з продажу фастфуду можуть розпочати роботу вже з 5 травня

Київська міська державна адміністрація затвердила вимоги для продажу фастфуду у МАФах та роботи кав’ярень на виніс в умовах карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, продаж їжі швидкого приготування і напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. При цьому споживання їжі та напоїв на місці продажу заборонене, торгові точки мають працювати виключно "на виніс".

МАФи зобов’язані встановити у визначених місцях дозатори з антисептиками, а також забезпечити покупців достатньою кількістю одноразових серветок та рукавичок.

"Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції як мінімум 1,5 метри тощо", - повідомили у КМДА.

За умови дотримання вказаних вимог, реалізація вказаних послуг може бути розпочато вже з 5 травня, додали у КМДА.

Сьогодні мер столиці Віталій Кличко заявив, що у рамках пом’якшення карантину міська влада планує дозволити продаж кави на виніс. Згідно з планом поступового виходу Києва з карантину, який раніше презентував Кличко, роботу МАФів з продажу фастфуду планувалося дозволити з 12 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в рамках боротьби з поширенням COVID-19, Київ використовуватиме безпілотники для дезінфекції вулиць та громадських місць.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 24 киян. Загальна кількість інфікованих у столиці перевищила 1,5 тис. осіб.