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У росіян і представників "ЛДНР" забиратимуть незаконно куплену землю, - МінАП

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Київ, Неділя 27 червня 2021 18:59
У росіян і представників "ЛДНР" забиратимуть незаконно куплену землю, - МінАП Фото: заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Представникам Російської Федерації та терористичних організацій "ЛДНР" заборонено купувати українську землю, продаж якої стартує 1 липня. А в разі незаконної купівлі таку землю у них будуть відбирати.

Про це в ефірі телеканалу " Дом" заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, в законі про ринок землі є обмежувачі - заборона на купівлю з боку росіян і представників терористичних організацій.

"Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців - ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - зазначив Висоцький.

Він допускає, що будуть спроби обійти заборону на продаж землі іноземцям через підставних осіб з українським паспортом. Але для цього перед угодою будуть джерела коштів, якими розплачується покупець.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, що живуть на нашій території, - український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль - звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо сплатили все офіційно, всі податки заплатили і потім факт зв'язку буде знайдено, то держава має право конфіскувати ці землі", - додав Висоцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, хто отримає переважне право викупу земельної ділянки після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року.

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