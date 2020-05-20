Розвідка Ірану повідомила про затримання можливого наступника аль-Багдаді

Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Затриманий може виявитися можливим наступником Абу Бакра аль-Багдаді

Іранська розвідка повідомила про затримання можливого наступника ватажка "Ісламської Держави" аль-Багдаді. Подробиці затримання поки не повідомили.

Про це пише Aawsat news Twitter.

Наголошується, що затриманий може виявитися можливим наступником Абу Бакра аль-Багдаді.

"Терміново: Іракська розвідувальна служба оголошує про арешт можливого наступника Абу Бакра аль-Багдаді", - гоаорится в повідомленні.

РБК-Україна писало, що турецькі служби безпеки раніше затримали дружину ліквідованого лідера угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.

Тіло лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді поховано в морі. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Пізніше новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Автор: Инна Собора