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Резніков назвав причини екстреного засідання підгрупи ТКГ

Новини » Політика     20.05.2020 - 17:34
Резніков назвав причини екстреного засідання підгрупи ТКГ
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Україна ініціювала засідання через загострення ситуації на Донбасі

Україна ініціювала термінове засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи з безпеки через загострення ситуації на Донбасі. Офіційний Київ також спростовує звинувачення в обстрілах.

Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков.

За його словами, у ЗМІ з'явилася інформація про нібито обстріли з української сторони об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області.

"Ми категорично і рішуче відкидаємо такі безпідставні звинувачення на адресу Збройних сил України. У зв'язку з цим, голова української делегації в ТКГ Леонід Кучма звернувся до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі пані Хайді Грау з проханням поінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про ініціативу невідкладного проведення засідання групи ТКГ з безпеки", - повідомив Резніков.

Відзначимо, на сьогоднішній прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що засідання підгрупи ініційовано у зв'язку із заявами ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, який звинуватив ЗСУ в обстрілах і пригрозив "відсунути лінію розмежування".

Нагадаємо, Зеленський також назвав умови для участі представників ОРДЛО в Контактній групі. За його словами, на засіданнях зможуть бути присутніми представники окупованого Донбасу, але вони всі мають бути громадянами України. При цьому раніше в Офісі президента уточнювали, що до роботи в цьому форматі можуть залучити переселенців.

Крім того, Зеленський заявив, що Кучма просив виключити його з Контактної групи після того, як було підвищено представницький статус української делегації.

Автор: Владислав Красинский

Теги Новини України ДонбасАлексей РезниковКонтактная група
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