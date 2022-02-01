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Відкриття сьомої сесії, створення низки ТСК та премії за ЗНО: порядок денний Ради

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 08:32
Відкриття сьомої сесії, створення низки ТСК та премії за ЗНО: порядок денний Ради Фото: парламент відкриває сьому сесію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 лютого, відкриється сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. О 10:00 парламентарі зберуться на пленарне засідання, а вже від завтра, через COVID, працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Очікується, що сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, створити низку ТСК, а також схвалити ухвалу про премії учасникам ЗНО.

Які законопроекти сьогодні розглянуть нардепи:

  • 6524 - про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної ради України від 1 грудня 2021 року № 1919-IX "Про присудження щорічної Премії Верховної ради України найкращим учасникам ЗНО за результатами навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік";
  • 6354 - про внесення змін до закону про повну загальну середню освіту, щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу;
  • 6445 - про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

Крім того, парламентарі мають створити кілька тимчасових слідчих комісій Верховної ради:

  • 4657 - щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму;
  • 5196 - щодо розслідування фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України;
  • 5763 - розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності;
  • 6428 - з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Разом з тим, у порядку денному кілька питань щодо ратифікації міжнародних угод та перейменування населених пунктів у Черкаській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях.

Верховна рада чекає Зеленського

Сьогодні, на відкриття сьомої сесії Ради запрошено президента України Володимира Зеленського, повідомив учора спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Завтра у нас відбудеться відкриття чергової сьомої сесії Верховної ради дев'ятого скликання… Ми надіслали листи всім: і президенту України, й іншим особам, яких відповідно до регламенту запрошують на відкриття сесії", - сказав він.

    Нагадаємо, завтра Рада йде на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого, детальніше про порядок роботи - в матеріалі РБК-Україна.

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