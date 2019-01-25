З відділу Apple по безпілотникам звільнили 200 осіб

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Деякі з них перейдуть в інші відділи

Американська компанія Apple звільнила більше 200 співробітників підрозділу, що займається розробкою безпілотного автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBС.

Представник компанії визнав звільнення деяких співробітників, але не уточнив їх число. За його словами, деякі з них перейдуть в інші відділи, де займуться машинним навчанням та іншими регістрами Apple проектами.

Раніше РБК-Україна писало, що американська корпорація Apple розробила нову технологію для безпілотних автомобілів.

Розробники представили архітектуру для виявлення невеликих перешкод з використанням методу виявлення світла і ранжирування (LiDAR) під назвою VoxelNet.

Відзначається, що система сканування буде працювати краще, ніж сучасні системи на базі LiDAR, при цьому будуть відрізнятися не тільки інші автомобілі, але і пішоходи і велосипедисти.

Також повідомлялося, що акції компанії Apple опустилися на 9,43% і торгувалися на позначці 143 доларів. Цінні папери падають після звернення глави компанії Тіма Кука до інвесторів.