Акции Apple упали более чем на 9%

Капитализация компании опустилась до 749,3 млрд долларов
На открытие торгов на бирже NASDAQ сегодня, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались на отметке 143 долларов. Это следует из данных торгов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, капитализация компании опустилась до 749,3 млрд долларов.
Отмечается, что ценные бумаги падают после обращения главы компании Тима Кука к инвесторам.
Он рассказал, что компания пересмотрела свой прогноз по выручке в первом квартале года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае.
Компания до этого ожидала, что квартальная выручка составит 89-93 млрд долларов, однако теперь, как рассказал Кук, прогноз составляет 84 млрд долларов.
Глава компании подчеркнул, что руководство не ожидало настолько масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.
Еще один фактор - слабый рост новинок компании на развивающихся рынках.
Напомним, корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.
Так, прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.
Также ранее РБК-Украина писало, что Apple Inc в 2019 году начнет сборку своих топовых iPhone в Индии через местное подразделение Foxconn.