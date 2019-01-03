Акции Apple упали более чем на 9%

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Капитализация компании опустилась до 749,3 млрд долларов

На открытие торгов на бирже NASDAQ сегодня, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались на отметке 143 долларов. Это следует из данных торгов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, капитализация компании опустилась до 749,3 млрд долларов.

Отмечается, что ценные бумаги падают после обращения главы компании Тима Кука к инвесторам.

Он рассказал, что компания пересмотрела свой прогноз по выручке в первом квартале года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае.

Компания до этого ожидала, что квартальная выручка составит 89-93 млрд долларов, однако теперь, как рассказал Кук, прогноз составляет 84 млрд долларов.

Глава компании подчеркнул, что руководство не ожидало настолько масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.

Еще один фактор - слабый рост новинок компании на развивающихся рынках.​

Напомним, корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.

Так, прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.

Также ранее РБК-Украина писало, что Apple Inc в 2019 году начнет сборку своих топовых iPhone в Индии через местное подразделение Foxconn.