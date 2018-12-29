Apple начнет сборку топовых iPhone в Индии

Иллюстративное фото (Apple)

Подразделение Foxconn начнет сборку топовых моделей iPhone уже в 2019 году

Apple Inc начнет сборку своих топовых iPhone в Индии через местное подразделение Foxconn уже в 2019 году. Как передает РБК-Украина, об этом Reuters сообщил поинформированный источник.

Foxconn будет собирать самые дорогие модели, такие как устройства из флагманского семейства iPhone X. Предвидится, что этот шаг может вывести бизнес Apple в Индии на новый уровень.

Работы будут проходить на заводе Foxconn в городе Сриперумбудур в южном штате Тамил Наду. Сейчас Foxconn уже производит телефоны для Xiaomi Corp в Индии.

Компания инвестирует 25 миллиардов индийских рупий (356 млн долларов) в расширение завода, включая инвестиции в производство iPhone. Инвестиции могут создать до 25 000 рабочих мест.

Другой источник также сообщил, что Foxconn планирует собрать iPhone в Индии, что может помочь и ему, и Apple, ограничить влияние торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Напомним, недавно суд Германии ограничил продажу некоторых моделей телефонов iPhone компании Apple из-за патентных нарушений.