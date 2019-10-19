Звільнення Гладковського під заставу не дозволить йому втекти, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка упевнений, що навіть у разі внесення застави за колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського його переховування від правоохоронців буде неможливим. Про це він сказав у своєму відеозверненні у Facebook.

Рябошапка підкреслив, що на Гладковського судом покладено низку обов'язків за умови внесення застави.

"Навіть у разі внесення застави, органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного та унеможливлення його переховування від органів кримінального переслідування", - запевнив генпрокурор.

Крім того, він наголосив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами Національного антикорупційного бюро.

"Підтверджено, що затримання було здійснено обґрунтовано за наявності достатніх підстав та у повній відповідності з кримінально-процесуальним законодавством", - сказав він.

Підкреслимо також, у Вищому антикорупційному суді також прокоментували арешт Гладковського. У суді пояснили, що сума застави відповідає збиткам, які були завдані через діяльність чиновника.

"Екс-першого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 623 130 гривень… Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність екс-першого заступника секретаря РНБО. Згідно з ухвалою, підозрюваний не може залишати територію Київської області. Його також зобов’язали здати паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право залишати країну. Крім того, підозрюваний має носити електронний засіб контролю", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі не виключили можливість оскарження запобіжного заходу для Гладковського. У САП зазначили, що повний текст рішення буде містити мотиваційну частину з поясненням вибору 10,6 млн гривень застави для чиновника. Адже прокуратура наполягала на розмірі застави в 100 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, захист Гладковського анонсував внесення застави 21 жовтня.

Так, сьогодні ВАКС обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Гладковського затримали 17 жовтня за спробу покинути Україну. За даними НАБУ, йому відмовили в вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого екс-замсекретаря РБНО був затриманий у ресторані.