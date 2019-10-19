Освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского его укрывательство от правоохранителей будет невозможным. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Рябошапка подчеркнул, что на Гладковского судом возложен ряд обязанностей при условии внесения залога.

"Даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращения его укрывательства от органов уголовного преследования", - заверил генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро.

"Подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - сказал он.

Подчеркнем также, в Высшем антикоррупционном суде также прокомментировали арест Гладковского. В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые были нанесены из-за деятельности чиновника.

"Экс-первого заместителя секретаря СНБО будут держать под стражей с правом внесением залога в размере 10623130 гривен... Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены из-за деятельности экс-первого заместителя секретаря СНБО. Согласно постановлению, подозреваемый не может оставлять территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый будет носить электронное средство контроля", - указано в сообщении.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре не исключили возможность обжалования меры пресечения для Гладковского. В САП отметили, что полный текст решения будет содержать мотивационную часть с объяснением выбора 10,6 млн гривен залога для чиновника. Ведь прокуратура настаивала на размере залога в 100 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, защита Гладковского анонсировала внесение залога 21 октября.

Так, сегодня ВАКС избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Гладковского задержали 17 октября при попытке покинуть Украину. По данным НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего экс-замсекретаря СБНО был задержан в ресторане.