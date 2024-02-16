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В ОСГВ "Таврия" объяснили значение удержания Авдеевки

Пятница 16 февраля 2024 17:07
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В ОСГВ "Таврия" объяснили значение удержания Авдеевки Фото: в ОСГВ "Таврия" объяснили значение удержания Авдеевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинские военные продолжают оборону Авдеевки, чтобы не допустить российский террор и артиллерию на запад Донецкой области.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, россияне перебрасывают на Авдеевское направление огромные ресурсы. По состоянию на 14 февраля там ведут боевые действия воинские части и соединения в частности 1-го армейского корпуса, 2-й и 8-й и 41-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Лиховой рассказал, что в районе Авдеевки оккупанты применяют разные наборы тактик. В основном они проводят штурмовые действия малыми пехотными группами, к которым иногда присоединяется бронетехника.

"Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зэков, бывших уголовников и тех, кого меньше всего жаль. Это видно из того, кто попадает в плен", - уточнил спикер.

Он добавил, что если украинцы не будут пополнять ряды ВСУ и донатить, то многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей.

"Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду", - подчеркнул Лиховой.

При этом главным приоритетом является жизнь бойцов, добавил он.

Бои за Авдеевку

Напомним, ситуация вокруг Авдеевки продолжает оставаться критической. Россияне бросили все силы, чтобы захватить город.

Вероятно, враг пытается взять Авдеевку под свой контроль до начала президентских выборов в России.

Более детально о ситуации вокруг населенного пункта - в материале РБК-Украина.

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