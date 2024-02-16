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В ОСУВ "Таврія" пояснили значення утримання Авдіївки

П'ятниця 16 лютого 2024 17:07
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В ОСУВ "Таврія" пояснили значення утримання Авдіївки Фото: в ОСУВ "Таврія" пояснили значення утримання Авдіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Українські військові продовжують оборону Авдіївки, щоб не допустити російський терор та артилерію на захід Донецької області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, росіяни перекидають на Авдіївський напрямок величезні ресурси. Станом на 14 лютого там ведуть бойові дії військові частини та з'єднання зокрема 1-го армійського корпусу, 2-ї та 8-ї та 41-го армійського корпусу збройних сил РФ.

Лиховій розповів, що у районі Авдіївки окупанти застосовують різні набори тактик. Здебільшого вони проводять штурмові дії малими піхотними групами, до яких іноді приєднується бронетехніка.

"Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх злочинців і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон", - уточнив речник.

Він додав, що якщо українці не будуть поповнювати лави ЗСУ та донатити, то багато населених пунктів на захід від Авдіївки можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом та другою Бучею.

"Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію та російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси та резерви, виснажувати їхню армаду", - наголосив Лиховій.

При цьому головним пріоритетом є життя бійців, додав він.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, ситуація довкола Авдіївки продовжує залишатися критичною. Росіяни кинули всі сили, аби захопити місто.

Імовірно, ворог намагається взяти Авдіївку під свій контроль до початку президентських виборів у Росії.

Більш детально про ситуацію навколо населеного пункту - у матеріалі РБК-Україна.

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