Остин и Умеров обсудили текущие операции ВСУ

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области, граничащей с Украиной, и уже успели вытеснить россиян из ряда населенных пунктов.

Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.

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