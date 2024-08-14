Остін та Умєров обговорили поточні операції ЗСУ

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області, що межує з Україною, та вже встигли витіснити росіян із низки населених пунктів.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська досягають стратегічної мети у Курській області.

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