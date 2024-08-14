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Остін та Умєров обговорили поточні операції ЗСУ

Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Пентагону Ллойд Остін у середу, 14 серпня, провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили, зокрема, поточні операції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

Як зазначається, основними темами переговорів були пріоритетні заходи з надання допомоги в галузі безпеки та поточні операції України.

Остін і Умеров також обговорили підтримку з боку членів і партнерів НАТО в задоволенні нагальних військових потреб України.

Своєю чергою Умєров надав оновлену інформацію про динаміку розвитку подій на полі бою, а також про вплив російських атак на Україну.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області, що межує з Україною, та вже встигли витіснити росіян із низки населених пунктів.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська досягають стратегічної мети у Курській області.

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