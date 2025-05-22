Лавра без руководителя? В Минкульте сказали, кто будет главным после увольнения Остапенко

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщили, что исполнение обязанностей генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" после увольнения Максима Остапенко возложено на одного из его заместителей. До назначения нового руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКСК

Кто будет руководить Лаврой после увольнения Остапенко Согласно информации Минкульта, исполнение обязанностей гендиректора заповедника с 22 мая 2025 года возложено на Светлану Котляревскую. Уточняется, что до этого она была заместителем Остапенко по вопросам обеспечения платных услуг Киево-Печерской лавры. "Она будет выполнять эти обязанности до назначения нового руководителя заповедника", - отметили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций. Светлана Котляревская (фото: mcsc.gov.ua) Стоит отметить, что Котляревская - основательница Gov Club (клуба для коммуникаций между государством, бизнесом и обществом и создания импульса профессиональных усилений в госсекторе). В течение 2015-2022 годов она была также советницей премьер-министра и министров Украины. Считается экспертом по созданию и масштабированию команд в государственном секторе.