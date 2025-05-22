Руководителя Киево-Печерской лавры Максима Остапенко уволили "без объяснений": что случилось

Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максима Остапенко уволили с занимаемой должности. Соответствующий приказ был подписан 21 мая 2025 года.

Подробнее о реакции на увольнение самого Остапенко, а также позиции Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что о своем увольнении рассказал сам Остапенко

Вечером среды, 21 мая, Остапенко сообщил в своем Facebook, что "этот день должен был быть другим".

"Пока мы готовили масштабную выставку в Лавре, я получил новость, которая была неожиданностью - приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины я уволен с должности руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", - рассказал он и обнародовал соответствующий документ.

Приказ МКСК об увольнении Остапенко (фото: facebook.com/maksim.ostapenko)

Остапенко подчеркнул, что такое решение было принято:

без объяснений;

без предупреждений.

без официальных замечаний относительно его работы.

В то же время он отметил, что "последние недели ходили слухи о закулисной борьбе за контроль над Лаврой".

"Мы чувствовали давление. Очевидно, кому-то стало неудобно от того, что мы вслух говорили о необходимости очистки Лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то - наша принципиальность", - поделился бывший гендиректор заповедника.

Он добавил, что эта новость - не стала поражением.

"Она - еще одно подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, завтра хотя бы получу объяснения для себя лично и для коллектива, что происходит", - подытожил Остапенко.

Публикация Остапенко (скриншот: facebook.com/maksim.ostapenko)

Почему уволили Остапенко: объяснение Минкульта

Сегодня, 22 мая, в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций подтвердили новость об увольнении Максима Остапенко.

Согласно информации пресс-службы министерства, опубликованной на официальном сайте, гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" уволили с должности в связи с:

ненадлежащим выполнением условий контракта;

выявленными нарушениями в деятельности заповедника.

Отмечается, что приказ об увольнении был подписан 21 мая 2025 года.

"Решение принято на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова", - уточнили в министерстве.

Сообщается также, что в начале мая "гендиректору заповедника был объявлен выговор, с которым он был ознакомлен лично".

"Выговор был объявлен на основании отчета Рабочей группы МКСК, созданной для изучения текущего состояния учета, использования и сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении заповедника", - сообщили в министерстве.

В завершение в МКСК отметили, что рабочая группа проверяла также соблюдение границ и режимов использования территории и буферной зоны объекта культурного наследия.

Информация, опубликованная пресс-службой МКСК (скриншот: mcsc.gov.ua)