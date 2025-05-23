София и Лавра под прицелом Минкульта: что не поделили руководители музеев и чиновники

Заповедники "Киево-Печерская лавра" и "София Киевская" остались без руководителей. Руководители музеев говорят о давлении со стороны Минкульта, а в ведомстве настаивают, что это лишь совпадение кадровых изменений.

Главное:

Уничтожение памятников и незаконная торговля: что на самом деле обнаружила комиссия в Лавре?

Недоработки или клевета? Что говорит Остапенко на обвинения Минкульта?

Действительно ли в Лавре незаконно продавали кофе и красили стены в красный цвет?

Свадьба в Софии Киевской? Чем "провинился" Заповедник и что будет с его руководительницей?

Лавра без руководителя. За что уволили Остапенко

21 мая вечером Максиму Остапенко вручили приказ Министерства культуры и стратегических коммуникаций об увольнении с должности руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Причина: "ненадлежащее исполнение обязанностей", предусмотренных контрактом.

"Решение принято на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова", – уточнили в Минкульте.

Там также отметили, что в начале мая Остапенко объявили выговор на основании отчета Рабочей группы МКСК, образованной для изучения текущего состояния учета, использования и сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении заповедника.

Реальные нарушения или повод для устранения: что показала проверка МКСК

Проверка заповедника продолжалась в течение марта 2025 года. Хотя в Минкульте говорят, что Лавра попала в их поле зрения еще в декабре 2024-го после того, как повар Евгений Клопотенко снимал в Трапезном храме кулинарный выпуск для YouTube-канала. Тогда этот случай вызвал достаточно резонансную и неоднозначную реакцию в обществе.

"Мы провели проверку состояния использования памятников и текущей ситуации, которая происходит в Заповеднике с государственным имуществом, которое является объектом культурного наследия. Обнаружили определенное количество нарушений по содержанию состояния имущества, использования, соблюдения охранных договоров, которыми предусмотрены требования и условия его использования", – говорит начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства об охране культурного наследия Департамента защиты и сохранения культурного наследия Минкультуры, председатель комиссии Алексей Жуков.

Директор Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимир Шорников добавил, что в частности гостиничный 19-й корпус простоял сезон без отопления. Кроме того, там выбиты двери, проблемы с крышами, стеклами и коммуникациями.

"Физически разместиться там было невозможно. Это памятник местного значения, который находится в сфере ответственности Заповедника, это их обязанность поддерживать его в надлежащем состоянии. Хотя бы отопление должно было быть, но все это было сделано после отопительного сезона", – пояснил он.

Комиссия заявила, что в некоторые помещения не имела доступа во время проверки, потому что их закрыли представители УПЦ (МП), которые сейчас находятся на территории Нижней лавры. Обо всех выявленных нарушениях сообщили руководству Заповедника.

"Самый ненадлежащий факт использования памятника архитектуры, государственного имущества вверенного руководству Заповедника, – это размещение кафе в так называемом домике наместника Киево-Печерской лавры. Согласование на это Минкульт не давал. Кофейня работала с 1 января и продолжала функционировать после проверки еще до 15 мая", – заверил Жуков.

Он отметил, что на территории заповедника проводили определенные благоустроительные, отделочные и другие ремонтные работы без согласования с министерством, хотя это предусмотрено в законе о культурном наследии и в охранных договорах на каждый объект.

"Мы это указывали в отчете, но получали отписки, что это вроде бы текущие ремонты, которые не предусмотрены сегодня. Чтобы проводить такие работы, надо разрабатывать научно-проектную документацию, согласовывать и на основании разрешительных документов проводить их", – отметил Жуков.

Сам же министр культуры Николай Точицкий, комментируя увольнение Остапенко, указал, что "реальных изменений освобождения Лавры от предпринимательского духа московской церкви не произошло".

Проверку на территории Лавры проводили в марте 2025 года (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что говорит Остапенко на обвинения

Максим Остапенко в разговоре с РБК-Украина отвергает обвинения Минкульта и не соглашается с претензиями относительно работы Заповедника.

"Мы обращались в министерство с просьбой предоставить разрешение на размещение кафе в первом корпусе, но оно его не предоставило. Поэтому мы там проводили совместное мероприятие (с поставщиком услуг, – ред.), организатором которого была моя заместительница по вопросам обеспечения платных услуг Светлана Котляревская, которую сейчас назначили на исполняющую обязанности гендиректора. Это все было направлено на то, чтобы наши посетители могли попить кофе. Подобная практика есть по всему миру", - пояснил собеседник.

Остапенко подчеркнул, что Заповедник обращался с соответствующими разрешительными документами в Минкульт еще в конце 2024-го, но чиновники месяцами затягивали с ответами и не позволяли должным образом взять помещение в аренду.

"Это выглядит, как кощунство людей, которые сознательно хотят саботировать деятельность Заповедника или ничего не понимают в культурном наследии –любой памятник начинается с того, чтобы создать нормальные условия для посетителей", – настаивает Остапенко.

Относительно 19-го корпуса, он пояснил, что это сооружение очень давно было передано Украинскому обществу охраны истории и памятников, и только в 2025 году после длительных судов его вернули Заповеднику.

"Мы фактически не имели доступа к этому объекту, потому что он принадлежал другой структуре. Сейчас этот корпус приводится в порядок силами Заповедника, при том, что нам не выделили на это ни копейки", – подчеркнул Остапенко.

Впрочем, в Минкульте заявили, что у Заповедника есть спецфонд, который они могут направлять на собственные нужды.

Также Остапенко отвергает обвинения в повреждении стен келий, поскольку "этот корпус был в полуаварийном состоянии" и Заповедник за средства меценатов сделал ремонт. А новый цвет стен - это "цвет эпохи барокко, который должен создать атмосферу времен козачества". Его определил методический совет Заповедника под наблюдением реставраторов.

Максим Остапенко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Почему до сих пор не выгнали монахов МП из Лавры

Еще одной серьезной претензией со стороны Минкульта является то, что именно на Заповедник была возложена задача освободить святыню от монахов УПЦ (МП), но они до сих пор живут в Нижней лавре.

"Сейчас идет судебный процесс по возвращению заповедных объектов государству и эту работу ведут юристы Минкульта и Заповедника. Процесс затягивают, 12 судей сделали самоотводы, полтора года государство и общество не может получить ответ, почему МП до сих пор не покинули святыню", – рассказал Остапенко.

Он отметил, что половину объектов Нижней лавры Заповедник вернул в пользование государства, потому что они не были связаны с деятельностью церкви.

"Лавра – это 140 объектов, которые имеют комплекс проблем, что накапливались десятилетиями. Я работаю два года. За это время мы сделали ключевое: мы оформили землю, вернули половину сооружений, не получив еще решения суда. Мы сделали огромное количество украинских проектов, которые возвращают украинскую идентичность, дали возможность Православной церкви вернуться в Лавру, но пока нет судебного решения, действовать вне правового способа не можем", – подчеркнул экс-гендиректор Лавры.

Остапенко планирует обращаться в суд, поскольку не согласен со способом увольнения. По его словам, ему не дали ознакомиться с докладной запиской Департамента, а это нарушает закон.

В Заповедник входит 140 архитектурных памятников (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Чем "провинилась" София Киевская и ее руководительница

На днях 230 работников "Национального заповедника "София Киевская" обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой защитить институцию от давления со стороны Минкульта. А также продлить контракт с генеральным директором Нелей Куковальской, которую отстранили от исполнения обязанностей, пока она находилась на больничном.

В то же время Минкульт заявил, что сейчас проходит проверка деятельности Заповедника, поскольку там 18 апреля провели свадьбу.

"Мы вызвали полицию, оформили все документально. Сейчас идет проверка. На основании приказа министра создали рабочую группу для ведения этого факта и других, которые могут быть выявлены при этой проверке. Есть предположение, что это не единичные факты. На следующий день тоже проходило мероприятие, но в лайт варианте", – рассказал Алексей Жуков из Минкульта.

В министерстве же отметили, что Заповедник не может предоставлять такую услугу, как проведение свадьбы на их территории.

"В 90% случаях министерство узнает о мероприятиях на территории Софии постфактум, хотя согласно закону Украины о культурном наследии, статья 33 часть 4 – любое массовое мероприятие должно согласовываться с органами правления. Заповедник имеет четкий перечень платных услуг. Одна из них – организация культурно-просветительских мероприятий. Все, что происходит в Софии, они подгоняют под это определение – культурно-просветительские мероприятия, но свадьба этим не является", – говорит Жуков.

Неля Куковальская неоднократно заявляла о давлении со стороны Минкульта и уже публично отреагировала на обвинения относительно свадьбы в Заповеднике.

"Софийский музей свадьбы не проводит. Это не наша функция. Национальный заповедник "София Киевская" является государственным учреждением культуры. В его функции входит проведение хозяйственной работы, которая обозначена в уставе. Проверяющие не знают о том, что вмешиваться в эту работу им категорически запрещено", – написала Куковальская.

Она также отметила, что у проверяющих другая функция, "которую они еще не изучили" – нормативная и законодательная деятельность, эвакуация музейных фондов с прифронтовых территорий и тому подобное.

"Это все прописано в положении о Министерстве. Изучайте внимательно, новые сотрудники. Вы же никогда в отрасли не работали и зеленого понятия не имеете. Да еще и людям неправду пишете. Побойтесь Бога", – добавила экс-руководительница Софии Киевской.

Отметим, что 23 июня 2025 года у Нели Куковальской заканчивается контракт. Решение о восстановлении ее в должности будет принимать министр культуры, но для этого ему еще должны дать выводы комиссии, которая пока продолжается. Добавим, что Куковальская на этой должности более 20 лет.

Неля Куковальская (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)