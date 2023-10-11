Последняя фаза или середина? Эксперты оценили, на каком этапе войны Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война в Украине действительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии военных экспертов Владислава Селезнева и Александра Коваленко.

Вчера Зеленский дал интервью румынскому телеканалу Digi24. Журналисты телеканала спросили украинского президента, когда закончится война России против Украины, на что тот ответил, что этого никто не знает. В то же время, глава государства отметил, что сейчас Украина вошла в последний этап войны.

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первым этапом была оккупация, затем остановка наступления (войск РФ, - ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - сказал Зеленский.

Третья фаза стабилизационных действий

По словам военного эксперта Селезнева, сейчас действительно идет третья фаза войны. Первой фазой, как пояснил он, было российское вторжение, а второй - переход украинских сил в контрнаступление.

"И сейчас третья фаза стабилизационных действий, направленная на то, чтобы максимально разрушить враждебный военный потенциал. Ведь де-факто украинская армия сейчас реализует три важных миссии", - пояснил он.

Первая миссия, по словам эксперта, разрушение боевого потенциала армии РФ. Вторая - сохранение жизни и здоровья украинских военных путем использования доступных ресурсов.

"Третья является производной от предыдущих двух - освобождение наших территорий. Важно, что освобождение территорий путем потери огромного количества личного состава не является рациональным подходом. Рациональный подход - это достичь малыми усилиями максимальные результаты", - добавил он.

Середина войны

Однако, по мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Коваленко, это еще не последний этап войны, а только ее середина.

"Может прозвучать немного цинично, но я смотрю на войну математически. Я смотрю на плацдармы, количество войск, возможности и соотношение сил и средств. И, мне кажется, самая тяжелая часть войны еще впереди. Это еще не самая тяжелая часть. Мы находимся где-то посредине в лучшем случае", - объяснил он.

По словам Ковалева, самая тяжелая часть войны, вероятно, будет тогда, когда ВСУ освободят левобережье Херсонской области и Запорожскую область.

"А потом будут находиться по линии фронта с Донецкой и Луганской областью. И будем решать дальнейший ход действий по временно оккупированному Крыму. Вот там начнется самая тяжелая часть. Пока мы посередине. Это лично мой взгляд", - резюмировал эксперт.