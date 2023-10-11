Зеленский: ПВО - значительная часть ответа на вопрос, когда закончится война
Скорость поставок Украине систем противовоздушной обороны и их количество - это значительная часть ответа на вопрос, когда закончится война против российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время заседания "Рамштайна".
"Безусловно, нашей сложной задачей является пройти это сложное зимнее время. Но на самом деле эта задача гораздо шире, чем просто пройти зиму", - сказал Зеленский.
Он отметил, что противовоздушная оборона - это "значительная часть ответа на вопрос, когда завершится эта война и завершится ли она справедливо для Украины".
"Я убежден, что может так быть и так будет. Потому что каждый видит, что дает защита неба", - подчеркнул президент.
Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой россияне не смогут оставить украинцев без света. Однако военные предупреждают, что захватчики могут использовать не только ракеты, но и "Шахеды" собственного производства.
В Воздушных силах отметили, что этой зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетического сектора Украины, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры государства.
К тому же недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент.
Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь оградить поставки зерна от потенциальных атак России.
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