Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі військових експертів Владислава Селезньова та Олександра Коваленка.
Вчора Зеленський дав інтерв'ю румунському телеканалу Digi24. Журналісти телеканалу запитали в українського президента, коли закінчиться війна Росії проти України, на що той відповів, що цього ніхто не знає. Водночас глава держави зазначив, що зараз Україна увійшла в останній етап війни.
"Це остання частина війни. Це не її середина. Першим етапом була окупація, потім зупинка наступу (військ РФ, - ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський.
Третя фаза стабілізаційних дій
За словами військового експерта Селезньова, наразі дійсно триває третя фаза війни. Першою фазою, як пояснив він, було російське вторгнення, а другою - перехід українських сил в контрнаступ.
"І зараз третя фаза стабілізаційних дій, спрямована на те, щоб максимально зруйнувати ворожий військовий потенціал. Адже де-факто українська армія зараз реалізовує три важливі місії", - пояснив він.
Перша місія, за словами експерта, руйнація бойового потенціалу армії РФ. Друга - збереження життя та здоров'я українських військових шляхом використання доступних ресурсів.
"Третя є похідною від попередніх двох - звільнення наших територій. Важливо, що звільнення територій шляхом втрати величезної кількості особового складу не є раціональним підходом. Раціональний підхід - це досягнути малими зусиллями максимальні результати", - додав він.
Середина війни
Однак, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, це ще не останній етап війни, а лише її середина.
"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.
За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.
"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.
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