Последняя неделя перед Великим постом: что разрешено на Масленицу, а что уже под запретом

Сегодня, 16 февраля, началась последняя подготовительная неделя перед Великим постом - Сырная седмица или Масленица. Поэтому ПЦУ напомнила украинцам о важных церковных ограничениях, правилах и традициях в этот период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Что с постом на этой неделе и чего есть уже нельзя

Украинцам напомнили, что неделя сырная (или масленичная) в церковном календаре определена как сплошная. То есть на этой неделе нет поста:

в среду;

в пятницу.

В то же время в ПЦУ сообщили, что "мяса уже не потребляют".

Это связано с тем, что Сырная седмица началась с Недели мясопустной.

Между тем завершится Масленица Неделей сыропустной (Прощеной), когда также "отпускаются" со стола (то есть добровольно верующими не употребляются вплоть до Пасхи):

молочные продукты;

яйца.

Масленица перед Великим постом: чем важно это время

Согласно информации ПЦУ, для верующих Сырная седмица (последняя подготовительная неделя до подвига Великого поста) - лучшее время для:

примирения;

покаяния;

доброго общения с близкими, родными, друзьями.

Кроме того, это - хороший повод для помощи:

нуждающимся;

одиноким;

больным;

пострадавшим от войны.

"Всем, кто нуждается в нашей поддержке, внимании, заботе", - уточнили в ПЦУ.

Сырная неделя в Украине: богослужебные особенности

В завершение в ПЦУ сообщили, что существуют и определенные богослужебные особенности этой недели:

во время Сырной седмицы уже не совершается Таинство венчания ;

; в среду и пятницу не совершается Божественная литургия;

начиная со среды, службы отправляются подобно великопостным;

в конце вечерни в среду впервые произносится одна из главных великопостных покаянных молитв - преподобного Ефрема Сирина;

- преподобного Ефрема Сирина; в субботу - перед Прощеным воскресеньем - Церковь вспоминает память всех преподобных отцов, которые от древнейших времен праведно провели свою жизнь (таким образом Церковь укрепляет нас на духовные подвиги примером святых подвижников).

"А завершается Сырная неделя Неделей сыропустной, Прощеной, заговеньями на Великий пост. Пусть благодать Святого Духа будет всем нам в помощь в подвигах жертвенности и милосердия накануне и во время Великого поста. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.

