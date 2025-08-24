Какая ты украинская песня по знаку Зодиака: Водолеи - "Соловей", Близнецы - "Старі фотографії"

У каждого знака Зодиака есть своя особая энергия, которую можно почувствовать даже через музыку. Культовые хиты и современные песни украинских артистов способны отразить характер каждого - от страсти и силы до нежности и мечтательности.

Какая песня больше всего подходит именно вам, рассказывает РБК-Украина .

Овен - FIЇNKA, "Грушка"

Овны зажигательные, прямые и неожиданные, но очень глубокие и немного грустные. Эта песня отражает их энергию и желание жить несмотря ни на что.

Близнецы - Скрябин, "Старі фотографії"

Беспокойные и многогранные Близнецы постоянно ищут новые впечатления. Песня напоминает им о ценности в деталях и воспоминаниях, которые они умеют превращать в личные истории. Она о переменчивости и одновременно глубине, которая живет в их душе.

Рак - Океан Ельзи, "Все буде добре"

Раки несут тепло и надежду даже тогда, когда все кажется безнадежным. Для них эта песня, будто внутренний оберег, который помогает верить в свет впереди. Она воплощает их способность поддержать близких и подарить ощущение уюта.

Лев - TAYANNA, "Фантастична жінка"

Львы любят сиять и оставаться в центре внимания. Эта песня подчеркивает их харизму, уверенность и способность впечатлять. Она о силе, красоте и магнетизме, которые невозможно не заметить.

Дева - Jamala, "Крила"

Практичные и уравновешенные Девы всегда идут своим путем. "Крила" напоминают им о внутренней силе и выносливости. Эта песня об их способности преодолевать испытания, оставаясь собой.

Весы - Квитка Цисык, "Я піду в далекі гори"

Весы ценят гармонию и красоту, их душа всегда тянется к светлому. Эта легендарная песня - символ их романтической натуры, поиска равновесия и стремления видеть мир прекрасным.

Скорпион - Скрябин и Ирина Билык, "Мовчати"

Сильные, страстные и загадочные. Для Скорпионов эта песня - воплощение их глубинных эмоций и способности любить безгранично. В ней чувствуется драматизм и сила, которые всегда сопровождают этот знак.

Стрелец - Антитіла, "Дивись у мій екран"

Стрельцы всегда жаждут приключений и чего-то нового, они не могут стоять на месте. Эта песня передает их стремление идти вперед, открывать мир и жить ярко. В ней драйв, оптимизм и жажда свободы, которые так присущи этому знаку.

Козерог - Христина Соловий, "Тримай"

Земные и преданные Козероги всегда серьезны в чувствах. Эта песня отражает их верность и способность держать возле себя тех, кого они по-настоящему ценят. Она о любви, которая преодолеет все трудности.

Водолей - Go_A, "Соловей"

Независимые и креативные Водолеи всегда выделяются среди других. Их песня это взрыв энергии и свободы, которые не поддаются правилам. Она о желании жить по-своему и ломать любые рамки.

Рыбы - KAZKA, "Плакала"

Чувствительные и мечтательные Рыбы глубоко переживают все, что происходит. Эта песня об их эмоциональной натуре, способности превращать боль в красоту и находить гармонию в собственных чувствах.