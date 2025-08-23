ua en ru
Эти знаки Зодиака переживут безумные события: кто обрадуется, а кто разочаруется

Суббота 23 августа 2025 21:05
Эти знаки Зодиака переживут безумные события: кто обрадуется, а кто разочаруется Знаки Зодиака, которые переживут важные испытания 23 августа (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на субботу, 23 августа 2025 года, обещает насыщенный день для нескольких знаков Зодиака. Одни получат неожиданные новости, которые поднимут настроение и придадут сил, а другие столкнутся с разочарованием.

Кому обещают насыщенный на события день, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IDiva.

Овен

Вы сможете возобновить контакты с людьми, о которых давно думали. Это удачный день для проектов, карьерных шагов и даже финансового роста.

В личной жизни ждут приятные моменты. Возможно, получите хорошее известие от близкого человека.

Лев

Важно не ошибиться в профессиональном выборе, иначе возможны досадные последствия. Хорошая новость уже на подходе, но в семье не все будет гладко - могут возникнуть споры.

В финансовых вопросах звезды советуют избегать рисков. Лучше избегать лишних трат, особенно если ранее их не планировали.

Дева

Давний друг порадует хорошим известием. Также в жизнь может ворваться новый человек, который все изменит.

Возможно возвращение бывшего. На работе, особенно в творческих профессиях, скоро появится шанс получить повышение.

Скорпион

Вам суббота принесет непростые испытания. Окружающие могут критиковать и даже нанести удар в спину, поэтому будьте внимательны к тем, кто рядом.

В то же время день может принести повышение на работе и ощутимое финансовое облегчение, но доверие к близким людям станет настоящим испытанием.

