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Последний звонок. Данилов отреагировал на назначение Герасимова командующим оккупантами

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине является последним звонком для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, Россия уже использовала в войне против Украины бойцов частной военной компании “Вагнер” и “кадыровцев”, а сейчас их заменит российская армия.

"Это дает нам основание говорить, что назначение Герасимова является так называемым последним звонком. У них после этого уже не будет на кого менять, на кого списывать те поражения, которые обязательно состоятся на наших территориях", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 11 января стало известно, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Позже в Институте изучения войны подчеркивали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом, диктатор Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровикин.

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