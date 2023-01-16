Останній дзвоник. Данілов відреагував на призначення Герасимова командуючим окупантами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії "Вагнер" та "кадировців", а зараз їх замінить російська армія.

"Це дає нам підставу говорити, що призначення Герасимова є так званим останнім дзвоником. У них після цього вже не буде на кого міняти, на кого списувати поразки, які обов'язково відбудуться на наших територіях", - підкреслив Данілов.