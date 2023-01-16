UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Останній дзвоник. Данілов відреагував на призначення Герасимова командуючим окупантами

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Призначення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні є останнім дзвоником для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія вже використала у війні проти України бійців приватної військової компанії "Вагнер" та "кадировців", а зараз їх замінить російська армія.

"Це дає нам підставу говорити, що призначення Герасимова є так званим останнім дзвоником. У них після цього вже не буде на кого міняти, на кого списувати поразки, які обов'язково відбудуться на наших територіях", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОГенштаб РФВалерий ГерасимовОлексій ДаніловВійна Росії проти України