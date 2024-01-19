В Брянской области горит нефтебаза, россияне жалуются на атаку (видео)

Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram и Минобороны РФ.

Российское Министерство обороны отчиталось, что якобы в Брянской области ночью 19 января был уничтожен беспилотник. Традиционно обвинили Украину.

При этом губернатор региона написал, что якобы была попытка атаки на объекты на территории города Клинцы. Богомаз утверждает, что дрон был ликвидирован средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.

По его словам, произошло возгорание резервуаров, а пострадавших нет.

В сети же публикуют кадры сильного пожара на нефтебазе. Пожар сопровождается задымлением.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Напомним, минувшей ночью россияне заявили о попытке атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Источники РБК-Украина в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация ГУР Минобороны.

Речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Также, по данным источников, пво время атаки один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае.