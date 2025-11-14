Основными кандидатами на пост министра энергетики являются два нардепа, - источники

Основными кандидатами на пост министра энергетики Украины являются два народных депутата - Андрей Герус и Андрей Жупанин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Основными кандидатами на пост министра энергетики на сегодняшний день являются народные депутаты Андрей Герус и Андрей Жупанин", - отметил информированный собеседник издания.

Народный депутат Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом Сергей Корецкий, учитывая, что он не хочет переходить из НАК "Нафтогаз Украины" в систему исполнительной власти, больше не рассматривается как основной кандидат.

Обновлено 14:17. В то же время, по словам другого проинформированного источника РБК-Украина, по состоянию на вчера эти два кандидата не рассматривались.

Как пояснил собеседник, если не сработает вариант с назначением Корецкого на должность главы Минэнерго, тогда уже будут искать других кандидатов.

Народный депутат Андрей Жупанин (фото: rada.gov.ua)