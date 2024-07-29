За сутки произошло 120 боев, горячее всего на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 28 июля, на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем, пункт управления БпЛА, объект инфраструктуры и склад хранения средств МТО", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось шесть боестолкновений. Отбиты штурмовые действия врага возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении - два боестолкновения у Новоосиново и Синьковки.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали неподалеку Макеевки, Невского, Новосергиевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении отражено восемь штурмовых действий россиян вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении террористы десять раз атаковали в районах Васюковки, Ивановского, Часового Яра, Клищеевки, Григорьевки и Бондарного.

На Торецком направлении россияне совершили 17 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении отбито 52 атаки в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле и не только. Враг атаковал при поддержке авиации. Наибольшая концентрация атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

На Кураховском направлении отражено пять атак возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Времовском направлении отбито пять штурмов возле Большой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении состоялось четыре боестолкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне пытались штурмовать на левобережье Днепра.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, Силы обороны уничтожили еще 1310 единиц живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла всего около 576 тысяч солдат. Также вчера было уничтожено: