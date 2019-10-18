Підставою для затримання Гладковського стала інформація про його офшори, - САП

Однією з підстав затримання колишнього заместупника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського стала наявня у прокуратури інформація про наявність у нього майна закордоном та в офшорах. Про це заявив прокурор САП Юрій Олефір, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що Гладковський володіє корпоративними правами компаній, розташованих на офшорних територіях.

"В подальшому після отримання відповідної інформації від компетентного правоохоронного органу про наміри разом з сімєю покинути територію України.. за наявності відомостей щодо перебування у власності пана Гладковського майна, в тому числі житлових приміщень на території інших держав. Також наявності корпоративних прав в ряду компаній, в тому числі розташованих на офшорних територіях.. у органа досудового розслідування не було іншого виходу.. ніж вчинити саме затримання", - заявив Олефір.

Він зазначив, що з огляду на ці дані дані затримання Гладковського було обгрунтованим рішенням для встановлення істини та можливого притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.

"Окрім цього була отримана інформація від прикордонної служби про нестандартну поведінку вказаної особи. Він перебував в міжнародному аеропорту, де проходив процедуру щодо оформлення його виїзду за кордон. Це вже було не вперше. Він неодноразово перетинав кордон і неодноразово проходив такі процедури - щодо митного оформлення", - додав він

Нагадаємо, прокуратура розслідує справу Гладковського з квітня 2018 року. Прокурори також проводили обшуки на підприємствах Гладковського.

Також РБК-Україна повідомляло, що суд почав обирати запобіжний захід Олегу Гладковскому, затриманого при спробі покинути Україну.