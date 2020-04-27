Послаблювати карантин поки занадто рано, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Джонсон побоюється другої хвилі епідемії після пом'якшення карантину

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поки не планує послаблювати карантинні обмеження. Про це повідомляє Reuters.

За словами Джонсона, який сьогодні, 27 квітня, вперше за більш ніж місяць після інфікування COVID-19 приступив до виконання обов'язків прем'єра, ослаблення карантину може призвести до другої хвилі епідемії.

"Ми просто не можемо зараз сказати, як швидко чи повільно або навіть коли ці зміни будуть зроблені, хоча, звичайно, уряд скаже про це набагато більше в найближчі дні. Ми також повинні визнати ризик повторного стрибка, ризик втратити контроль над вірусом і допустити поширення епідемії на колишньому рівні, тому що це буде означати не тільки нову хвилю смерті і хвороб, але і економічну катастрофу", - сказав прем'єр Великобританії.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні Джонсон може оголосити про пом'якшення карантинних обмежень у Великобританії.

Нагадаємо, 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію через коронавірус. У той же час представники Даунінг-стріт заперечували, що у нього є пневмонія. Джонсона госпіталізували за день до цього, так як його стан погіршився. Про те, що він заразився COVID-19 стало відомо ще 27 березня.